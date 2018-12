Agnese Quattranni, finalista nazionale umbra di "Miss Universo Italia"

cultura

E' spettato ad Agnese Quattranni rappresentare la bellezza umbra al concorso di "Miss Universo - Italia". Una serata di galà, quella tenutasi domenica 11 novembre presso l'A.Roma Lifestyle Hotel, tra le strutture più lussuose delle Capitale, per celebrare la bellezza italiana nel mondo. Nella giuria, presieduta da Vittorio Cecchi Gori, anche Ada Alberti, Franco Oppini, Manila Nazzaro, Kaspar Capparoni, Antonio Giuliani, il produttore cinematografico Giuseppe Lepore e una nutrita rappresentanza di giornalisti che, tra le numerose finaliste provenienti da diverse regioni italiane, alla fine hanno eletto le 6 finaliste nazionali di "Miss Universo - Italia".

Tra queste, c'è anche Agnese Quattranni, 20 anni, la maggior parte dei quali trascorsi tra Orvieto e Castel Viscardo ed ora studentessa presso l'Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche che è riuscita a conquistare il posto tra le prime 6 finaliste nazionali grazie ad una buona dose di charme, bellezza, eleganza e simpatia, ipnotizzando e catturando gli sguardi dei presenti.

Dalla sua, si è detta molto orgogliosa ed emozionata di avere avuto l'opportunità di rappresentare la regione in una manifestazione di questo calibro. "La bellezza? Per me - afferma - ha un significato che non si riduce a pura esteriorità, ma che abbraccia il proprio essere e la propria anima. La bellezza è il coraggio di aprire una sfida con sé stessi cercando di perseguire i propri traguardi".

Oltre a solcare le passerelle e partecipare con successo a numerosi concorsi di bellezza, continua anche a studiare nella convinzione che "è importante impegnarsi per il bene della società in cui si vive". Nel corso degli anni, Agnese ha avuto l’onore di vincere alcune fasce anche a livello nazionale come "Miss Ragazza Fashion 2010" con cui, giovanissima, si è affacciata in questo mondo, e poi "Miss Grand Prix Moto - Umbria", "Miss Moda - Italia", "Miss Bella d’Italia - Umbria", "Miss Eleganza - Umbria", "Miss Cinema - Umbria" nell'ambito delle selezioni di "Miss Italia".

Figlia del sovrintendente della Polizia Stradale Marco Quattranni che la segue e la sostiene nelle sue scelte, Agnese ha partecipato, inoltre, come interprete minore ad alcune fiction. In occasione del concorso "Miss Universo - Italia" ha vissuto due giorni di vero e proprio "ritiro", durante i quali, in perfetto stile reality show, insieme ad altre ragazze si è sfidata in diverse, alternandosi nella registrazione di "confessionali" per raccontarsi e farsi conoscere, backstage, interviste e prove. Il tutto, sotto l'occhio delle telecamere del regista Alberto Gangi Chiodo che ha seguito le aspiranti al titolo fin dal loro ingresso in hotel.