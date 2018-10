Orvieto in copertina su "Umbria", le Terme di Viterbo su "Touring"

cultura

di Davide Pompei

Censisce città e borghi, tra arte e natura. E recensisce le migliori proposte se si parla di dormire, mangiare, fare shopping e divertirsi. Una vetrina autunnale per "il cuore verde d'Italia", una medaglia al merito per Orvieto che, stavolta, si guadagna la copertina del Numero 29 – Anno VI del bimestrale monografico "I Quaderni. Diari di Viaggio" della rivista Marcopolo edito da Al.Ma Media Spa, arrivato nelle edicole della città del Duomo in questi giorni. In 176 pagine che traboccano di consigli per anime spirituali e buone forchette, ugualmente in cerca di autenticità, c'è posto per mappe, focus su aziende e interviste a nomi come lo Chef di Civitella del Lago Gianfranco Vissani.

A Orvieto, tornato più volte su "I Luoghi dell'Infinito", e ai suoi dintorni, con relative eccellenze artigianali ed enogastronomiche, vicoli caratteristici e fortezze a guardia dei confini, è dedicato ampio spazio. Il fotografico funge, però, da invito a spaziare anche oltre. Altre pagine, altra regione, altre emozioni. La Toscana di Pitigliano incanta dalla cover del Numero 10 - Ottobre 2018 - Anno XXVIII di "Dove" dedicato ai borghi da scoprire, molti dei quali Bandiere Arancioni. E poi, c'è il Lazio.

"Frequentate già ai tempi dei romani e da Dante, rilanciate in grande stile dai pontefici, le acque miracolose (per la salute) sono, insieme ai capolavori artistici e alla natura, una delle maggiori attrazioni della città laziale". La città in questione, ovviamente, è Viterbo e le risorse idriche a cui si allude sono le Terme dei Papi, "una mano santa" così come vengono definite nell'ampio articolo curato dal console del TCI e cultore di storia locale Vincenzo Ceniti.

Corredato da suggestivi scatti fotografici di Sergio Galeotti, riferite tra l'altro all'assetto monumentale riunito intorno al capoluogo di provincia, il contributo compare sul Numero 10 – Anno VII di Ottobre di "Touring", la rivista ufficiale del Touring Club Italiano, libera associazione senza scopo di lucro che dal 1894 propone ai suoi soci di essere protagonisti di un grande compito: prendersi cura dell'Italia come bene comune.

Descritte nel dettaglio le qualità terapeutiche delle acque solfuree ipertermali indicate soprattutto per le cure inalatorie e la fangoterapia. Nello stabilimento "Terme dei Papi" e in quello dell’Hotel "Terme Salus" si trascorrono, infatti, soggiorni di rigenerante relax impreziositi da dintorni di raro interesse come Villa Lante a Bagnaia, il Lago di Bolsena, le chiese romaniche di Tuscania, le tombe etrusche dipinte di Tarquinia e il borgo sospeso di Civita di Bagnoregio, in copertina sul trimestrale 77 - Autumn 2018 di "Condé Nast Traveller" dove si parla anche dell'allegoria teatrale de La Scarzuola e dei colori del Giardino dei Tarocchi, dei segreti di Bomarzo e dellle profondità del Pozzo di San Patrizio.

Matriarca del generoso effluvio di sorgenti, la caldera del Bullicame, a presidio di una collinetta calcarea di aspetto lunare che, nel 1300, accese la fantasia del Sommo Poeta. Tra vasche monumentali e pozze naturali – piscine di Masse di San Sisto, Carletti e Bagnaccio – sono iniziate anche le procedure per la ricostruzione del vecchio stabilimento Inps chiuso da oltre vent'anni e sono in via di completamento i lavori di un nuovo complesso in località Paliano.