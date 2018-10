"Festival delle Scienze", tre giorni di eventi per la seconda edizione

cultura

di Davide Pompei

Momento clou della scorsa edizione, fu l'installazione in Largo Don Minzoni di un grande orologio solare sul tetto di un nuovo edificio del piccolo borgo dell'Alto Orvietano realizzato con i finanziamenti del Puc3 – Programmi Integrati di Sviluppo Urbano. Un'opera con funzione di protezione e mitigazione termica sugli alloggi popolari sottostanti.

Ma anche un interessante elemento di arredo urbano e di recupero di una cultura assai nota agli avi, in grado di stimare l'ora conficcando un rametto nel terreno, una volta individuato il Nord magari dall'esame del muschio sul tronco di un albero. Non a caso, la meridiana in questione fornisce anche la cosiddetta "ora italica", ovvero il numero di ore che mancano al tramonto.

A distanza di un anno, il Festival delle Scienze di Montegabbione organizzato dal Comune e dalla Biblioteca con il supporto di Regione Umbria, Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università degli Studi di Perugia e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di Perugia promette ugualmente di stupire con interessanti momenti di divulgazione scientifica.

Si inizia venerdì 12 ottobre nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, con le letture insieme alle volontarie della biblioteca, il laboratorio di microbiologia, gli esperimenti di fisica e ancora la geometria degli origami, l'anatomia dei pesci, la fisica della luminescenza. Gli studenti incontreranno i coetanei dell'Istituto San Giovanni Bosco di Roma.

Insieme, parteciperanno ad un laboratorio di astronomia sul sistema solare e ad un laboratorio di biologia comprensivo di un'escursione sul territorio. Nel pomeriggio si prosegue con le iniziative aperte a tutti, con i laboratori al “Podere Comune” e, a partire dalle 20, la presentazione del progetto "Montegabbione Bio", giunto alla seconda annualità di semina, con un'apposita tavola rotonda.

Alla presenza delle autorità, sabato 13 ottobre si inaugurano la Sala delle Meridiane e la Sala dell'Orologio, realizzate nell'ambito dell'intervento di rigenerazione urbana Puc3. La giornata prosegue poi tra laboratori naturalistici, mostre di disegni e fotografie e approfondimenti sull'evoluzione storica della conoscenza dell'universo.

Ma anche il caso Xylella, la fisica delle interazioni fondamentali, e poi esperienze pratiche di apicoltura, di biologia, di olivicoltura, laboratori per ragazzi dedicati allo studio del movimento, nelle macchine del genio, Leonardo. Per chiudere, un incontro sulla genetica nella agricoltura e serata astronomica, con osservazioni del cielo dalla Torre Civica.

L'escursione naturalistica da Faiolo al Laghetto delle Sorre, dove osservare e disegnare creature acquatiche, apre la giornata di domenica 14 ottobre. Oltre ai laboratori di olivicoltura all'Uliveto Comunale, nel pomeriggio ci sono quelli naturalistici sul canto degli uccelli e l'archeologia sperimentale, con osservazione al microscopio di campioni d'acqua, un'inchiesta giornalistica su pseudoscienza e potere, un laboratorio su luce e visione e la trattazione sull'evoluzione della genomica. Nutrito, l'elenco dei relatori.

In ordine di apparizione: Kim Hanjii (insegnante), Massimiliano Proietti (fisico), Fabio Roncella (ingegnere, nonché primo cittadino di Montegabbione), Leonardo Brustenga, Matteo Frasconi (laureandi), Catiuscia Santucci, Daniela Gashi e Arjana Gashi (biblioteca comunale), Luc Feliziani (arborista), Mauro Gramaccia (3A Parco Agroalimentare dell'Umbria), Bettina Bussini (Rete Semi Rurali), Antonio Lo Fiego (Arcoiris), Fabrizio Fabbri (Molino "F.lli Fabbri"), Livia Polegri (agronoma), Mario Morellini (naturalista), Aurora Stano (scrittrice e artista), Gino Tosti, Livio Fanò, Simone Pacetti (docenti associati), Laura Margottini (giornalista), Salvatore Ceccarelli (genetista), Arthur Veo (laureando), Riccardo Testa (insegnante), Oreste Brondo (insegnante), Agata Amica (libraia), Dante Lamberti (ricercatore presso l'Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena” di Roma).

"I ringraziamenti – affermano dall'Amministrazione Comunale – vanno alla Regione, l'Università degli Studi di Perugia, la Sezione di Perugia dell'INFN, il Comitato 'Philobiblon' e la Biblioteca Comunale di Montegabbione, l'Istituto Omnicomprensivo Alto Orvietano, APAU - Associazione Produttori Apistici Umbri, 3A Parco Agroalimentare dell'Umbria, la Rete Semi Rurali, Arcoiris, la Biblioteca delle Nuvole, il Gruppo Ecologista 'Il Riccio', il Gruppo Astrofili 'Luca Mantovani', l'Istituto 'San Giovanni Bosco' di Roma, la Pro Loco, il Comitato Festa Medievale, la Confraternita di Misericordia – Unità di Protezione Civile di Montegabbione". Insieme, nel nome della scienza.

