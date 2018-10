Risate e lacrime al Teatro Concordia con i sette spettacoli della Stagione

cultura

di Davide Pompei

"Appuntamenti capaci di coinvolgere e interessare tante realtà, a partire dalla scuola e i giovani, che rappresentano uno dei cardini attraverso cui in questi anni abbiamo potuto sensibilizzare la comunità a una più attenta cultura e fruizione del teatro. A tutti coloro che si mettono a disposizione per lo svolgimento della Stagione di Prosa va il grazie dell'Amministrazione Comunale".

L’assessore alla cultura di Marsciano Valentina Bonomi esprime la sua soddisfazione per "il lavoro fatto dal Comune insieme al Teatro Stabile dell’Umbria che – dice – ci consegna un cartellone di grande qualità. Un programma, appositamente costruito tenendo presenti le specificità della città, con compagnie qualificate di grande livello artistico e professionale".

Avviene così negli altri teatri del circuito e avviene anche al Cinema Teatro Concordia, costruito nel 1873 e restituito dal Comune alla città nel 1990, dove è pronto ad alzarsi il sipario su sette spettacoli. Ad inaugurare la Stagione 2018/2019, martedì 6 novembre alle 21 è la produzione dello Stabile "Il Racconto d'Inverno" di William Shakespeare diretto da Andrea Baracco.

Lo spettacolo valorizza le risorse attoriali e tecniche regionali. Sono tutti umbri gli attori della Compagnia dei Giovani. Scene e costumi sono stati realizzati grazie alla collaborazione con l’Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia, dagli allievi del Corso di Scenografia. Un'altra fortunata produzione è attesa per mercoledì 21 novembre alle 21.

Si tratta di "Occident Express", la commovente storia di una donna anziana di Mosul in fuga con la nipotina di 4 anni attraverso la cosiddetta "rotta dei Balcani", con la straordinaria interpretazione di Ottavia Piccolo, accompagnata dall’Orchestra Multietnica di Arezzo. Martedì 11 dicembre alle 21, invece, è la volta dell’ormai consueta trasferta al Teatro Morlacchi di Perugia.

Quest’anno per assistere al nuovo spettacolo di Filippo Timi, "Un cuore di vetro in inverno" scritto nel personalissimo e inconfondibile stile, a tratti dialettale e poetico, che contraddistingue l’istrionico artista, perugino di Ponte San Giovanni. Mercoledì 9 gennaio alle 21, invece, sale sul palco del Concordia, Andrea Zorzi detto "Zorro", il pallavolista due volte campione del mondo e tre volte campione europeo.

Dall’indimenticabile Nazionale di Julio Velasco allo spettacolo "La Leggenda del Pallavolista Volante", per far rivivere le vittorie leggendarie e le sconfitte ancora brucianti, di un uomo che ha segnato la nostra storia attraverso un crescendo di momenti a tratti ironici ed esilaranti, malinconici o persino drammatici.

Promette ironia, a dispetto del titolo - un tormentone sempre attuale, visti i tempi moderni - "Che amarezza" preso in prestito dal personaggio di Cesare, l'oste televisivo della Garbatella de "I Cesaroni", lo spettacolo di martedì 5 febbraio alle 21 con Antonello Fassari. Nei panni di uno dei suoi personaggi più celebri, l'attore romano condurrà insieme al pubblico un viaggio che ancora una volta non mancherà di far divertire.

Ancora risate, domenica 24 febbraio alle 18, con il pluripremiato "Le Prénom", una commedia esilarante che vede quarantenni a confronto tra colpi di scena, battute comiche, amicizia, rancori e legami profondi. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, venerdì 8 marzo alle 21, dopo il grande successo dello scorso anno, torna al Concordia Syria con "Perché non canti più...", il concerto-spettacolo dedicato alla voce più amata di Roma, Gabriella Ferri.

La Campagna Abbonamenti ha preso il via giovedì 4 ottobre e andrà avanti fino a venerdì 12 ottobre presso l'Ufficio Cultura del Comune di Marsciano. È possibile ottenere informazioni rispetto alla prelazione per gli abbonati dello scorso anno, anche telefonicamente ai numeri 075.8747247 o 075.8742906, dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 16 alle 17.30.

Oppure direttamente al Teatro Concordia, chiamando il numero 075.8748403, dalle 18 alle 20. I nuovi abbonamenti saranno in vendita presso il Botteghino del Teatro a partire da martedì 16 e fino a domenica 28 ottobre. Per ulteriori informazioni: biglietteria@teatrostabile.umbria.it