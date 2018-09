"Orvieto Street Art", on line la mappa interrattiva destinata a crescere

cultura

di Davide Pompei

Con la forza del colore fa parlare muri grigi. Quelli di piloni in cemento, vecchi impianti e strutture dislocate sul territorio. Superfici asettiche, sottratte all'anonimato e talvolta anche al degrado, messe a disposizione da e-distribuzione per la valorizzazione artistica e culturale delle infrastrutture urbane e la sensibilizzazione sul tema delle energie rinnovabili.

È così che, d'intesa con l'Amministrazione Comunale e con il prezioso supporto di tanti – artisti, in primis – ha trovato conclusione mercoledì 5 settembre, dopo poco più di due mesi di lavoro il progetto "Strade dell'Arte di Strada" che punta a portare, e far attecchire, nell'Orvietano l'arte muraria, intesa non solo come forma di decoro estetico.

Ma anche di riqualificazione urbana di quelle strutture elettriche che, attraverso interventi mirati di street art, possono conoscere nuova vita. Protagoniste di quest'ultimo progetto artistico sono state le associazioni culturali "Seven Marts" ed "Orvieto Street Art" che hanno partecipato al bando di gara promosso dal Comune per il reperimento di attività culturali e turistiche per l’estate 2018.

Importo complessivo del progetto, 2.787,40 euro. "Un ringraziamento particolare – affermano – va ai partner del progetto quali e-distribuzione, che ha concesso gli spazi per la realizzazione delle opere murarie e alle associazioni G.A.S e Ciconia Start, che hanno aderito convinti dello strumento utilizzato per la riqualificazione di spazi depressi all’interno delle nostre comunità.

Gli ultimi ringraziamenti, non per importanza, vanno agli artisti che hanno deciso di partecipare alla nostra iniziativa: Andrea Casciu, Stefania Liccardo, Btoy, Tamara Alves e Alessia Biondi. Il progetto vede la partecipazione di artisti del territorio ed altri provenienti dal resto d’Italia o Europa creando così un collegamento fra la nostra città ed il resto del mondo".

Tutto finito? Tutt'altro. È stata creata, infatti, la prima Mappa Online Interattiva realizzata con Google My Maps che da Ciconia (4) a Orvieto Scalo (5), dalla Strada Comunale di Corbara (3) a Località Osarella (2), da Allerona Scalo (1) a Sferracavallo (1) fino al Centro Storico (2) censisce e geolocalizza le opere murarie sin qui realizzate sul territorio orvietano. Per visualizzarla è sufficiente disporre di un account Google.

E il progetto, non solo virtuale, è destinato a crescere. Sabato 29 settembre ad Orvieto Scalo prenderà il via la realizzazione di un nuovo intervento artistico in prossimità del Centro Commerciale "Porta d'Orvieto" che punta alla riqualificazione dei piloni in cemento che sorreggono la Linea Ferroviaria Direttissima Firenze-Roma. Graditi ospiti, Urto – Finnanofenno – Miles che andranno avanti fino a lunedì 15 ottobre.

Per promuovere e sostenere la street art nell'Orvietano è in programma per domenica 30 settembre, da mezzogiorno al tardo pomeriggio, anche la seconda edizione di "Pizza in Piazza" che abbina il piacere della pizza cotta nel nuovo forno a legna con lo spettacolo di Boika Esteban. Un appuntamento "che – sottolineano gli organizzatori – vuole essere un momento di festa e convivialità nell'armoniosa cornice di Osarella, immersi tra arte e natura, musica dal vivo e cibo".