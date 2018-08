Gli scatti di Marco Basili alla rassegna dedicata a "La Pienezza del Vuoto"

cultura

Sarà inaugurata venerdì 10 agosto alle 18 nei locali di Palazzo Fontana di Villetta Barrea, la seconda edizione della rassegna d'arte contemporanea "Spazio Bianco" che lega pittura, scultura, fotografia e installazione sotto il tema de "La Pienezza del Vuoto" sul quale si cimenteranno, ognuno con il proprio linguaggio d’elezione, gli artisti chiamati a partecipare, dopo una selezione.

L'evento, ad ingresso libero, è promosso dall'Associazione Culturale Spazio Bianco con il patrocinio del Comune di Villetta Barrea e fino a sabato 18 agosto trova ospitalità nel palazzo di Via Fontana. L'allestimento, a cura di Fabiola Di Tella e Carlo Di Clemente sarà visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 22. La neonata Associazione Culturale “Spazio Bianco”, presieduta dall’artista Fabiola Di Tella, è lieta di portare nel delizioso borgo montano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, artisti di ogni parte d’Italia, a riprova della vocazione nazionale che la rassegna vuole avere.

Anche quest'anno, così come nel 2017, all'appuntamento partecipa Marco Basili, il giovane artista fotografo, nonché talentuoso chef della Tenuta Vitalonga di Ficulle.Giovanissima rivelazione della passata edizione, fotografo e chef, è nato a Città della Pieve ed ora è ritornato nella sua amata Umbria, dopo esperienze di studio e di vita a Milano e Parigi, e proprio nella Ville Lumiere maturò l’interesse per la fotografia, intesa come costruzione elaborata esperienziale. Ha all’attivo la sua prima personale di fotografia “Animorphosis”, del 2017 a Villetta Barrea.

Pubblicità

Katia Grilli, racconterà la “bella vita” attraverso i suoi quadri. “Pittrice allo sbaraglio”, per sua definizione e alla sua prima esperienza in pubblico, ha deciso di esordire proprio a Villetta Barrea. Una scommessa dunque, una prova che è una delle cifre caratteristiche dell’artista: mettersi in gioco e dialogare con il pubblico.

Gabriella Trabattoni, di Lissone, socia dal 2000 della “Famiglia Artistica Lissonese”, interessantissima realtà artistica lombarda, dapprima dedicatasi alla pittura, in seguito ha scelto la scultura, in gesso, cemento cellulare, ferro ed altri materiali plastici, per la sua attività di ricercatrice dell’anima, come ama essere definita. Ha partecipato a numerose mostre collettive tra il 2003 e il 2017.

Mauro Romano, fotografo capitolino, diplomatosi in Graphic Design presso l’Istituto Federico Cesi di Roma, aggiunge alla passione per la fotografia, anche interessi verso il disegno, la pittura e il fumetto. Ha partecipato a varie mostre collettive e personali tra il 2007 e il 2017.

Valeria Assenza, “sicula autoctona” di Ragusa, per usare le sue parole, insegnante, si dedica da alcuni anni all’attività di poetessa, attività incoraggiata dai fortunati reading di sue poesie tenutisi presso Villa Barone Alfieri, a Pozzallo (Rg) nel 2016 e nel 2017. E’ di imminente pubblicazione una raccolta di suoi lavori.

Claudia Pace, fiorentina di adozione, è una personalità eclettica e dai molteplici interessi che spaziano dalla scrittura, alla musica, fino alla danza. Tutto ciò che è performativo rientra nel suo raggio d’azione e molteplici sono le sue partecipazioni a flash mob e performance incentrate sull’espressione corporea. Con le sue installazioni darà il suo contributo alla rassegna villettese.

Caterina Carradori, scrittrice milanese, anche se da tempo vive a Roma, città nella quale sta perfezionando gli studi di pianoforte, sarà, a soli vent’anni, la più giovane esordiente della rassegna.

Nel corso della manifestazione saranno effettuate visite guidate per il centro storico, corsi di pittura per bambini, letture di poesie e incontri con gli artisti.

Per ulteriori informazioni:

www.spazio-bianco.art