Festa della Musica, un libro per celebrare 170 anni di storia della Banda

di Sergio Giovannini - Mario Pattuglia

4 Novembre 2013, Monteleone d'Orvieto

Venerdì 10 agosto a Monteleone d’Orvieto, nell’ambito dei festeggiamenti de "La Rimpatriata 2018", organizzati dalla Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Monteleone, verrà celebrata la Festa della Musica, in occasione del 170° della locale Banda Musicale. L’importanza dell’evento è sottolineata anche da uno speciale annullo filatelico predisposto dalle Poste Italiane voluto dal Comune e dalla Pro Loco di Monteleone d’Orvieto.

Chiunque ne farà richiesta potrà acquistare un kit di 4 cartoline con lo speciale timbro raffigurante la Lira, simbolo della Banda di Monteleone. Le cartoline, a loro volta, rappresentano alcune foto del centro storico e la ricorrente Lira. L’annullo si potrà avere anche per i due mesi successivi, fino ad un massimo di 1000 kit, presso le poste di Orvieto. È uno di quegli eventi che farà felici i filatelici di tutta Italia.

Alle ore 17,30, presso il chiosco del Campo della Fiera, verrà presentato il libro: "170 anni della Musica di Monteleone", pubblicazione curata da Mario Pattuglia e Sergio Giovannini, presenti anche il Sindaco Angelo Larocca, il Presidente della Pro Loco Stefano Cappelloni e il Prof. Mario Squadroni già Soprintendente per i Beni Archivistici e bibliografici dell’Umbria e delle Marche.

Di seguito una breve recensione dell’opera curata dal presidente della Banda e coautore del testo, Mario Pattuglia:

"Qual è la storia della banda musicale di Monteleone d’Orvieto; quali sono i problemi che la longeva associazione - nata 170 anni fa nel 1848 – incontra tutti i giorni; come un complesso musicale può migliorare e rinnovarsi nei repertori per affrontare al meglio le sfide della modernità?

A queste domande cerca di dare una risposta il volume, nato dalla collaborazione di Mario Pattuglia e Sergio Giovannini, due musicisti che ben conoscono il funzionamento della propria banda.

La presente ricostruzione ha come oggetto, quindi, un pezzo importante nella narrazione e storia di un piccolo comune italiano. Il libro si compone di due parti ben distinte: la prima è un’integrazione del libro “La Musica di Monteleone” e della ricerca avviata con il 150° anniversario nel 1998. Nella seconda parte, invece, si ripercorre gran parte della storia di questi ultimi ventiquattro anni, il periodo del Maestro Angela Ciampani, una delle poche direttrici donna del mondo bandistico. Il libro parla di musica ma anche di costume, aneddoti, rimembranze che vengono tramandate con i documenti - di cui il testo è prodigo - e anche attraverso la memoria di coloro che hanno vissuto i momenti salienti del complesso".

Sarà anche l’occasione per presentare due lavori della Direttrice della Banda Musicale Angela Ciampani che la stessa ha composto appositamente per questa ricorrenza: una marcia dal titolo “Do Re Mi” pubblicata dall’editore musicale Scomegna, e il brano “Agosto”, orchestrato dal maestro Jacob De Haan, che abbiamo avuto ospite a Monteleone nel 2016.

Concerto a La Scarzuola, settembre 2001

A conclusione della giornata, alle ore 21,00 in piazza Bilancini "Concerto del 170° anniversario" cui parteciperà, quale complesso ospite, la Filarmonica Sabina “Foronovana”. Nella prima parte del concerto sono in programma brani che ripercorrono alcuni passi salienti dei primi Concerti di Ferragosto; poi, in occasione del 150° anniversario dalla morte di Gioacchino Rossini, sottolineato anche da una legge dello Stato, saranno eseguiti alcuni brani del famoso compositore, oltre alle composizioni della nostra direttrice, Angela Ciampani, le due già ricordate, appositamente composte per questo evento, ed il brano “Cantico” pubblicata dall’editore Scomegna nel 2016.

Una festa ad hoc per celebrare la plurisecolare attività di un’istituzione tradizionale paesana che oggi ha raggiunto un livello qualitativo ragguardevole, ma che soffre, in questo momento, di una notevole carenza di organico che ci auguriamo possa essere compensata dalla partecipazione della popolazione e dall’interesse dei giovani a quest’arte meravigliosa che è la Musica.