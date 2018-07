Il concorso di "Est Film Festival" al rush finale, dopo Sassanelli arrivano Nuzzo e Di Biase

cultura

Dopo un giorno di pausa dalla competizione, in cui Piazzale Frigo ha visto protagonista Alice Rohrwacher ed il cast del suo fortunato film "Lazzaro Felice", ad "Est Film Festival 2018" si è tornati nel pieno della gara cinematografica con il quarto lungometraggio in concorso. La pellicola dal titolo "Due piccoli italiani" vede alla sua prima volta in regia Paolo Sassanelli.

Da più di 30 anni stimato attore di teatro, televisione e cinema, Sassanelli è noto al grande pubblico televisivo per le sue interpretazioni in "Classe di Ferro", "L’Ispettore Coliandro" e "Un Medico in Famiglia". Il film è una commedia agrodolce, una favola semplice e onesta, interpretato dallo stesso Sassanelli, racconta il viaggio naif, dalla Puglia fino all'Islanda, di due psicolabili appena fuggiti da una residenza sanitaria assistenziale pugliese.

“Dopo aver realizzato due corti” - ha raccontato il regista al pubblico subito dopo la proiezione - "era per me diventata un'ossessione quella di fare un film vero e proprio". "Io lo definisco film “in salita” perché abbiamo incontrato molte difficoltà, ma volevo fortemente raccontare questa storia e alla fine ci sono riuscito". L’attore-regista pugliese è salito sul palco di Eff insieme alla moglie, e co-protagonista del film, Marit Nissen. Moltissime le domande dal pubblico in platea che non si è risparmiato in applausi durante il dibattito. “Sono felice di essere a Montefiascone, questa Piazza è meravigliosa ed è bellissimo vedere così tante persone” ha detto Sassanelli.



Venerdì 27 luglio sarà la volta dell’ultimo lungometraggio in gara. Una regia a quattro mani per l'inossidabile coppia comica formata da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase alle prese con la loro opera prima "Vengo anch'io". Sull’osservazione della normalità i due comici hanno, negli anni, costruito il loro mondo surreale, che mette in scena situazioni con una forte carica d’ironia e autoironia. Subito dopo la proiezione del film saliranno sul palco accompagnati anche dal montatore Claudio Di Mauro. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. In caso di maltempo, le proiezioni si svolgeranno al Cinema Gallery.

Per ulteriori informazioni: www.estfilmfestival.it