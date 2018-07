"Il Cinema ad Acquapendente". Un proiettore, due incontri e tanta storia

cultura

di Davide Pompei

Polvere di stelle, in stile "Nuovo Cinema Paradiso" per omaggiare la settima arte e un pezzo di storia cittadina. Sarà, infatti, l'antico proiettore che nel 1925 permise l’arrivo della magia del cinema ad Acquapendente, l’elemento cardine della fine del mese, scandita un po' in tutto l'Alto Lazio da proiezioni e incontri con i protagonisti dell'ultima stagione cinematografica.

Non poteva essere altrimenti nella vicina Città dei Pugnaloni, pronta a (far) vivere "Il Cinema ad Acquapendente", la due giorni di cinema tra film, ospiti, ricordi, realtà e opportunità. Alla presenza del sindaco Angelo Ghinassi e del consigliere comunale Gabriella Brenci, il proiettore verrà presentato al pubblico dalla moglie dell’ex proprietario Luigino Brenci.

Affidati ad Emiliano Barberini, presidente della Cooperativa "L’Ape Regina", attuale gestore, alcuni cenni della lunga storia del "Cinema Olympia", con la graziosa porta a vetri e la scritta retrò affacciata su Via Cantorrivo. Quindi, la proiezione di due film girati in parte su questo territorio, arruolando nel ruolo di comparse molti abitanti di Acquapendente e dintorni che saranno presentati con affetto dai rispettivi registi.

Alla realizzazione di entrambe le opere ha contribuito anche l'aquesiano Lorenzo Capra, tecnico cinematografico, che parlerà della tecnologia utilizzata nelle due pellicole. La prima, in proiezione domenica 29 luglio alle 21.30 è "Lazzaro Felice", premiata al Festival di Cannes per la migliore sceneggiatura e candidata al Lux Prize del Parlamento Europeo.

Il film sarà presentato dalla regista Alice Rohrwacher. "Attraverso le avventure del protagonista – ha detto – volevo raccontare nel modo più lieve possibile, con amore e umore, la tragedia che ha devastato il mio Paese, il passaggio cioè da un Medioevo materiale ad un Medioevo umano". "Un manifesto politico, una fiaba, una canzone".

Il regista Antonio Bonifacio, invece, introdurrà lunedì 30 luglio alle 21.30 la visione in anteprima nazionale del film horror "The Tape" girato al Castello di Torre Alfina reso particolarmente misterioso. Sullo schermo, la storia di una giovane rock band il cui sogno di sfondare assumerà presto i contorni di un incubo. In locandina, i nomi di Luigi Di Schiena, Stefano Di Lauro, Fabio Carlino, Annalisa D’Ermo, Giulia Spinelli, Agnese Lorenzini.

