"Concorso di Poesia e Narrativa Saverio Marinelli", tutti i premiati

cultura

Si è tenuta sabato 26 maggio, come annunciato, presso il Centro-Congressi “La Serra” di San Venanzo, la cerimonia di premiazione della quarta edizione del “Concorso di Poesia e Narrativa Saverio Marinelli”. Presenti alla iniziativa, oltre alla Presidente dell’Unitre di San Venanzo, Luigina Farnesi, anche il Sindaco, Marsilio Marinelli, il Vicesindaco, Stefano Posti. Tra il folto pubblico anche i familiari di Saverio, alcuni insegnanti delle due scuole da lui frequentate: l’Istituto Comprensivo di San Venanzo ed il Liceo Scientifico di Marsciano.

Ha portato il suo saluto anche la Preside dell’Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli-Moneta” di Marsciano, Prof.ssa Rita Albani. Il concorso, organizzato dall’Unitre di San Venanzo, in collaborazione con il Comune e con la Proloco, e sostenuto dalla Regione dell’Umbria, è intitolato a Saverio Marinelli, il giovane sanvenanzese morto prematuramente, nel giugno 2014, all’età di 19 anni, a causa di una grave malattia genetica. E’ stato il primo ragazzo al mondo a ricevere, nel 2010, un cuore artificiale completamente impiantabile. Saverio, durante la sua breve vita, si è distinto per il coraggio dimostrato nell’affrontare le difficoltà, lasciando a tutti un patrimonio di profondi valori spirituali: forza di volontà, ottimismo e soprattutto amore per la vita.

Pubblicità

La finalità più alta di questo concorso è proprio quella di promuovere in tutti, ma in particolare tra i giovani, i valori di amicizia, di solidarietà, di rispetto dell’altro e di gioia di vivere, quegli stessi valori a cui si è ispirato Saverio nella sua breve esistenza. L’obiettivo è anche quello di suscitare il piacere della scrittura e della lettura mediante la poesia e il racconto, per vivere emozioni e sentimenti nuovi.

I 243 elaborati, tra testi poetici ed in prosa, sono stati letti e selezionati dalla giuria composta dal Presidente, Giancarlo Busti, e dagli altri membri, Giuditta Forasiepi, Carla Franceschini, Deanna Mannaioli, e Gabriella Spaccino. I premi per i vincitori sono prodotti dell’artigianato artistico del territorio: Don Ruggero Iorio, sacerdote del paese ed affermato pittore, ha realizzato delle litografie; Antonella Fasci ha riprodotto su ceramica di Deruta un disegno fatto da Saverio quando frequentava la scuola di San Venanzo e Rosalba Maria Farnesi ha dipinto un quadretto in sughero con soggetti floreali.