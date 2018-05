Lo Street Music Festival entra nelle scuole e scende nelle piazze: 600 bimbi e quattro comuni coinvolti

cultura

Si è conclusa l’anteprima dell’ottava edizione del Manciano Street Music Festival, la manifestazione internazionale dedicata alle street band in programma a Manciano dal 7 al 10 giugno. Una settimana che ha visto andare il festival “in tour” nelle scuole e nelle piazze dei comuni limitrofi con i workshop della Brincadeira, la band barcellonese di percussionisti che è diventata ormai ospite fisso della manifestazione. Lezioni di mattina nelle scuole dove i bimbi, armati di secchi e bacchette, hanno montato groove e coreografie guidati dalla band sulle note dell’“Ombelico del mondo” di Lorenzo Jovanotti. Circa 600 i bimbi che hanno partecipato ai seminari e che i pomeriggi hanno affollato le piazze di Fonteblanda, Albinia, Pitigliano e Magliano esibendosi in pubblico con la Brincadeira.

“Siamo felicissimi di questa esperienza fuori sede – spiega il direttore artistico del festival, Michele Santinelli -. Le piazze piene sono state la dimostrazione dell’idea vincente e soprattutto di quanto si siano divertiti i bambini durante i seminari la mattina. Grande merito ai ragazzi della Brincadeira, eccezionali nell’interfacciarsi con i bambini e nel coinvolgerli. Ringraziamo le amministrazioni comunali di Orbetello, Pitigliano e Magliano in Toscana, la dirigente scolastica Roberta Capitini e tutti i genitori dei ragazzi per aver sposato, promosso e contribuito alla realizzazione di questo evento. Visti i risultati stiamo pensando anche ad un’esibizione collettiva a Manciano per domenica 10 giugno in occasione del festival e cogliamo l’occasione per mandare un primo invito a tutti i ragazzi dei comuni limitrofi: vi aspettiamo a Manciano muniti ovviamente di secchio e bacchette”.

L’anteprima del festival si è conclusa con due concerti della Brincadeira, uno alle Terme di Saturnia (sponsor ufficiale della manifestazione insieme a Banca Tema) e uno a Montalto di Castro: nell’occasione si sono esibiti anche i ragazzi della SyB, la street band nata all'interno del campus del festival. L’appuntamento adesso è per il festival vero e proprio, dal 7 al 10 giugno. Otto street band provenienti da tutta Europa sfileranno per le strade di Manciano. Apertura giovedì 7 giugno con il concerto evento “Buon Compleanno Magicaboola”: si festeggeranno i 10 anni della band con la partecipazione straordinaria di Ellade Bandini, Mauro Ottolini e Mauro Grossi. Venerdì 8 giugno Fabio Concato in concerto. Sabato 9 e domenica 10 sfilata musicale di tutte le street band: tutti gli eventi sono gratuiti.

Per informazioni e dettagli sul programma: www.mancianostreetmusicfestival.com