Un martedì da primato all'Unitre, con Roberto Abbondanza e Guido Barlozzetti

L’Unitre di Orvieto ha in programma due eventi straordinari per martedì 24 aprile 2018. Alle ore 10, nella Sala Consiliare presso il Palazzo Comunale, avrà luogo una tappa speciale del progetto “Suggestioni Chopiniane Atto Secondo”, dedicata stavolta al soprano Erminia Frezzolini nel 200° anniversario della nascita; il M° Riccardo Cambri avrà l’onore di affiancare il M° Roberto Abbondanza, artista lirico di livello internazionale, ne “Il Belcanto, una storia tutta italiana”.

Sarà l’occasione per trattare di un’arte sopraffina che dall’Italia si è propagata con straordinario successo in tutto il mondo: il Belcanto, appunto, la cui parabola evolutiva va di pari passo con la storia nazionale. Le riflessioni dotte e qualificate del M° Abbondanza saranno intervallate da ascolti di interessantissime registrazioni storiche, alcune delle quali della fine dell’800; graditissima sarà la partecipazione delle classi V della Scuola Primaria “Erminia Frezzolini” di Sferracavallo e del Presidente della Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole” di Orvieto, Gabriele Anselmi, che si occuperà della sezione tecnica; introdurrà l’Avv. Cristina Croce, Vicesindaco del Comune di Orvieto.

Alle ore 21 invece, presso la Sede Unitre di Palazzo Simoncelli, una serata esclusiva: “Qualche parola su Freud”. Lo scrittore e giornalista Guido Barlozzetti presenterà “Herr - Freud Signorelli Mosè - Il Rebus”, lo straordinario spettacolo teatrale che andrà in scena pochi giorni dopo, e precisamente venerdì 27 aprile, presso il Teatro Mancinelli. Sarà l’occasione unica per comprendere la natura più intima della pièce originale firmata da Guido Barlozzetti - Massimo Achilli - Enzo Pietropaoli: un omaggio a Freud ed allo stesso tempo ad Orvieto e agli artisti che la resero unica.

“Esprimo la più viva soddisfazione per la partecipazione di personaggi così prestigiosi come Roberto Abbondanza e Guido Barlozzetti nei due eventi Unitre del prossimo martedì”, riferisce il Presidente Riccardo Cambri. “Potremo tutti beneficiare di fecondi stimoli artistici ed intellettuali. La musica lirica ed il teatro sono colonne portanti della nostra civiltà; sentirne parlare da questi strepitosi amici ci renderà tutti ancora più orgogliosi e consapevoli della nostra storia. Spero che i nostri associati, a cui va il mio più sincero ringraziamento per l’affetto con cui ci seguono, continueranno ad apprezzare l’appassionato impegno con cui il Consiglio Direttivo allestisce una programmazione didattico-culturale così variegata ed articolata”.