Le proposte degli alunni della Scuola Primaria per ricordare Erminia Frezzolini

E' composto da 22 alunni, sorteggiati dalla dirigente scolastica Anna Rita Bellini per rappresentare di tutti gli studenti della Scuola Primaria "Erminia Frezzolini" di Sferracavallo, e due insegnanti - Laura Nulli e Simona Taddei - il "Comitato dei Festeggiamenti Frezzoliniani" riunitosi nei giorni scorsi per definire le iniziative da realizzare in collaborazione con l’Amministrazione Comunale in occasione del bicentenario della nascita Erminia Frezzolini, la celebre cantante lirica che nacque ad Orvieto il 27 marzo 1818 e morì a Parigi il 5 novembre 1884.

A lei, di recente, è stato dedicato l’istituto scolastico ai piei della Rupe e a lei martedì 27 marzo nell’ambito della Settimana dell’Arte, sarà dedicato un ricordo in prossimità di quella che viene considerata la casa natale dell'artista in Via Sant’Angelo oltre che in Comune. Le proposte formulate sono state presentate alla vicesindaco Cristina Croce, sue le deleghe all'istruzione, che ha partecipato all’incontro svoltosi nella biblioteca scolastica del plesso.

Particolarmente motivati i bambini della Scuola che, dopo aver partecipato ad un progetto dell’Archivio di Stato sugli orvietani famosi nel mondo ed essersi appassionati alla storia artistica ed umana della soprano, già nel 2015 decisero di intitolare la loro scuola ad Erminia Frezzolini (la cerimonia si svolse il 6 aprile 2016) e che ora tornano protagonisti delle manifestazioni celebrative per i duecento anni della nascita di questa famosa donna e artista.

Così hanno pensato di deporre martedì 27 marzo, data della ricorrenza, una corona presso la casa natale di via Sant’Angelo dove la Frezzolini trascorse i primi anni della sua vita; mettere in mostra nei negozi del Centro Storico e del quartiere di Sferracavallo i disegni da essi realizzati; intervistare gli orvietani per vedere cosa conoscono della propria illustre concittadina; invitare la Banda Filarmonica “Luigi Mancinelli” alle diverse cerimonie; “prestare” al Comune di Orvieto, per tenerlo in esposizione, il quadro raffigurante Erminia Frezzolini, donato alla scuola nel 2016 dal collezionista napoletano Luigi Cuoco; inventare e dedicare alla cantante dei dolci; dare vita, martedì 27 marzo, ad un Corteo Cittadino composto dal Comitato, dalle Autorità, dal dirigente scolastico, dai rappresentanti dei genitori e quinte classi che raggiungerà il Palazzo Comunale dove gli alunni leggeranno dei brani sulla vita e l’arte di Erminia Frezzolini (cerimonia questa che dovrebbe ripetersi presso l’Istituto Scolastico il prossimo 6 aprile in occasione del 2° anniversario dell’intitolazione della Scuola).

I giovanissimi estimatori di Erminia Frezzolini sono anche gli autori di un libro a lei dedicato che sarà presentato venerdì 20 aprile. Un'iniziativa, quest'ultima, per la quale loro stessi realizzeranno sia manifesti, sia promozione pubblicitari. Tra le iniziative, infine, hanno proposto di rappresentare presso la Sala del Carmine, la recita teatrale liberamente ispirata al libro su Erminia Frezzolini di cui saranno protagoniste le classi quinte.

"L’iniziativa del ‘Comitato dei Festeggiamenti Frezzoliniani’ nato all’interno della Scuola Primaria di Sferracavallo - sottolinea l'assessore all'istruzione, Cristina Croce – è doppiamente apprezzabile, non solo perché restituisce alla figura di Erminia Frezzolini lo spazio che merita nella storia della nostra Città, ma per la freschezza e la spontaneità delle idee dei bambini che, come sempre, riescono ad esprimere con semplicità ed efficacia le emozioni che nascono dai ricordi di fatti, accadimenti e personaggi che hanno lasciato un’impronta indelebile. Il valore educativo che è insito nel progetto che la Scuola ‘Erminia Frezzolini’ sta portando avanti per ricordare questa figura di artista e di donna così significativa nel panorama della lirica, è alla base di un percorso che proseguirà nel tempo e che renderà le bambine e i bambini di oggi, donne e uomini più consapevoli rispetto al senso di comunità e all’importanza di coltivarne la memoria”.