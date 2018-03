Erminia Frezzolini, "La Pulzella d'Orvieto". Lo spettacolo (nel cassetto) di Leonardo Petrillo

cultura

di Davide Pompei

Quel Teatro Comunale, la cui intitolazione le era stata promessa e che venne poi dedicato a Luigi Mancinelli. Un tabaccaio di Corso Cavour, dove acquistare una confezione di amati sigari. L'appartamento al civico 28 di Via Sant'Angelo, nel palazzo in cui improbabile tradizione vuole Erminia Frezzolini venne al mondo nel 1818, così come recita la targa apposta sulla facciata. E ancora la Sezione di Archivio di Stato, in Piazza Duomo, che ne conserva memoria.

Quattro, le tappe de "La Pulzella d'Orvieto", lo spettacolo itinerante ideato due anni fa in prima assoluta dall'allora responsabile della direzione artistica dell'Associazione TeMa Leonardo Petrillo (nella foto, al centro) che resta confinato in un cassetto, insieme alla versione "statica" pensata per diventare una produzione da far circuitare nei principali teatri italiani e restituire così dignità alla soprano orvietana.

Un'aria tratta dall'opera in tre atti "Giovanna II, Regina di Napoli" di Carlo Coccia, su libretto di Gaetano Rossi o da "Ildegonda" musicata dal compositore spagnolo Emilio Arrieta su libretto di Temistocle Solera. Leonora ne "Il Proscritto" di Carl Otto Ehrenfried Nicolai, Giselda ne "I Lombardi alla Prima Crociata" di Giuseppe Verdi o ancora Caterina Cornaro nel dramma lirico "La Regina di Cipro" di Giovanni Pacini.

Con uno di questi brani inizia il testo a lei dedicato. Al termine, in ogni caso, sarebbe seguito l'inchino per (r)ingraziare l'applauso del pubblico ed avere così conferma del fatto che "i grandi artisti non muoiono mai". Perché in passato "la donna di buona famiglia poteva nutrire velleità artistiche, studiare musica, ma l’arte per le femmine era destinata soprattutto al diletto personale. Compositori, strumentisti e cantanti professionisti, erano per lo più maschi. È solo con il melodramma ottocentesco che si ha l’affermazione delle donne".

Il risarcimento morale alla prima interprete della Giovanna d’Arco, la Pulzella d'Orléans che Verdi scrisse appositamente per lei – "personaggio stravagante, carattere non facile, presuntuosa, scorbutica ma con una voce unica, forse perché grande fumatrice di sigari?" – è arrivato solo nel 2016 grazie al progetto della Scuola Primaria di Sferracavallo culminato con l'intitolazione dell'edificio ai piedi della Rupe.

Proprio "ai bambini di Sferracavallo e alla loro curiosità, che ci fa sperare in un futuro migliore" oltre che alla grande artista è dedicato lo spettacolo firmato da Petrillo che, innamorato di Orvieto, afferma: "In meno di un anno di attività ho preparato due stagioni teatrali e presentato un progetto europeo per un Festival sulla Follia. Ho, inoltre, dedicato alla città due testi. Uno sull’Orvietan, l'antidoto che per due secoli fu famoso in tutto il mondo, tradotto in dialetto da Gianni Marchesini. E questo sulla Frezzolini. A decidere che le promesse sono promesse sono stati i bambini, come se il destino, attraverso loro, avesse voluto compensare l’artista del più grande dolore della sua vita, la perdita dell’unico figlio".

La ricorrenza dei 200 anni della nascita sarà martedì 27 marzo, proprio in concomitanza con la chiusura della Settimana dell'Arte che si apre mercoledì 21 marzo, il giorno dopo dell'Equinozio di Primavera 2018. Secondo gli annunci dell'Amministrazione Comunale, la Frezzolini sarà onorata durante la settimana con un programma che prevede un omaggio musicale e un percorso itinerante dalla casa natale dell'artista al Palazzo Comunale, da realizzare in collaborazione con la Scuola Primaria di Sferracavallo e la Scuola Comunale di Musica "Adriano Casasole", impegnatasi a condividere l’elaborazione di un programma di iniziative in collaborazione con "Orvieto Spazio Musica" che ogni anno tiene un Master Internazionale di Lirica la cui premiazione avviene ad Orvieto.

Un'iniziativa, tutt'altro che isolata, in aggiunta a quella annunciata per venerdì 4 maggio in Comune una conferenza musicale promossa dall'Istituto Storico Artistico Orvietano che vedrà protagonista Marinella Ramazzotti, Giancarlo Peroni ed Elisa Maria Mannucci nel calendario del ciclo di incontri.

A questo link, in forma integrale, il copione dello spettacolo "Erminia Frezzolini. La Pulzella d'Orvieto" ©