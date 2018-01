"Arte sui Cammini". Verso la valorizzazione del Fontanile di Fossato Callo

cultura

di Davide Pompei

Utilizzo di materiale riciclabile, durevole e non deperibile, "che possa garantire la durata nel tempo della produzione artistica". Adeguata visibilità e accessibilità attraverso l'apposizione di specifica e dettagliata cartellonistica. E poi conservazione in sicurezza e fruibilità pubblica a titolo gratuito dell'area, così da fare del cammino – Via Francigena nel Nord e nel Sud, in testa ma anche Cammino di Francesco e Cammino di Benedetto – un millenario itinerario storico-religioso e naturalistico, ma anche un percorso d'arte contemporanea.

Eccoli, i punti chiave del progetto della Regione Lazio "Arte sui Cammini" che stanzia 1.725.000 euro per sostenere la progettazione, realizzazione e installazione di opere d’arte contemporanea lungo i cammini del territorio. Un avviso indirizzato al mondo degli artisti e degli operatori del settore, chiamati a misurarsi con i valori storici e spirituali dei diversi itinerari per realizzare una serie di produzioni artistiche che interagiscano armoniosamente con il paesaggio circostante, naturale e urbano.

Crocevia lungo il cammino della Via Francigena, ma anche luogo di sosta e accoglienza del pellegrino, sul territorio del Comune di Vetralla sorge il Complesso Monumentale di Santa Maria in Forum Cassii. E, nelle immediate vicinanze, il Fontanile di Fossato Callo con le sue naturali acque sorgive, un suggestivo complesso di vasche alimentate da una sorgente che sgorga dalla rupe tufacea, costruite in muratura con blocchi di peperino e di tufo, alcune delle quali usate in passato come abbeveratoi per gli animali.

Una fornita di una sponda con piano inclinato verso l’interno, invece, venne utilizzata per il lavaggio degli indumenti e nello specifico della canapa. È una sistemazione a carattere geo-naturalistico, architettonico e ambientale-paesaggistico, quella prevista dall'intervento con "una prima parziale asportazione di terreno misto a vegetazione – dettagliano dal Comune – con l’intento di riportare alla luce i lastroni in peperino collocati vicino alla sorgente, di re-incanalare la sorgente, in modo da evitare che l’acqua straripi ancora, inondando le aree circostanti.

Una parte andrà lasciata a prato naturale e tenuta pulita e libera da vegetazione infestante. La zona sorgiva, in cui è presente una depressione naturale, verrà caratterizzata da un laghetto semi-artificiale. Gli interventi di sistemazione del fontanile prevedono, la pulizia dalle erbe infestanti, la ricucitura delle opere murarie precarie o ormai quasi completamente divelte, al fine di rendere fruibile la fontana ai pellegrini".

Qui, verrà messa in posa un'opera d'arte per invitare il viandante a fermarsi in contemplazione. "La Pietra" – questo, il nome dell'opera realizzata da Elena Mazzi – sarà "un segno tangibile del forte legame tra natura e territorio stratificato, per la forte presenza della pietra di peperino, pietra lavica, originariamente di colore rosso poi trasformatasi in un grigio punticchiato di vari colori". Usciti dalla tavolozza e messisi, a loro volta, in marcia.