Consegna delle pensioni, c'è preoccupazione per i possibili assembramenti di persone

L'Amministrazione Comunale di Montalto di Castro ha inviato una lettera al Prefetto di Viterbo, Giovanni Bruno, e alla direzione centrale di Poste Italiane per prendere in seria considerazione l'apertura, nei giorni del ritiro della pensione (26 marzo – 1 aprile), dell'Ufficio Postale di Via dei Lillà a Pescia Romana. "Si eviterebbero - è scritto - inutili spostamenti e accompagnamenti da un centro abitato ad un altro più distante”.

"Il ritiro della pensione allo sportello, da parte di chi ancora non ha provveduto all'accredito con altri sistemi - dichiara nel documento il vicesindaco Luca Benni (nella foto) - riguarda la parte di popolazione più anziana. Di conseguenza, pur comprendendo la razionalizzazione del servizio, a fronte del pericolo di contagio e della tutela dei dipendenti, sono preoccupato per dei possibili assembramenti di persone che in quei giorni si avranno tra Pescia Romana e Montalto di Castro per raggiungere l'ufficio di Via Adriatica".