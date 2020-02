Digitalizzazione rete elettrica e posa fibra ottica a Civitella del Lago e Scoppieto

E-Distribuzione

cronaca

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che venerdì 28 febbraio prenderanno il via gli interventi di digitalizzazione e potenziamento del sistema elettrico a Baschi, con particolare riferimento a Civitella del Lago e Scoppieto.

Nel dettaglio, le squadre operative dell’azienda elettrica effettueranno operazioni propedeutiche alla posa della fibra ottica su linee ed impianti, attraverso adeguamenti strutturali dell’infrastruttura elettrica, e all’ottimizzazione dell’assetto di rete con una distribuzione dei carichi equilibrata. Grazie a questi interventi, buona parte del territorio comunale sarà dotata di un’infrastruttura molto importante in termini di digitalizzazione dei servizi. In alcune circostanze, i tecnici di E-Distribuzione installeranno negli impianti anche elementi di innovazione tecnologica, utili ad ottimizzare l’affidabilità di esercizio.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono alcune interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha diviso su più giorni (venerdì 28 febbraio dalle 9 alle 16, martedì 3 marzo e giovedì 5 marzo in orari che saranno indicati di volta in volta alla cittadinanza). Grazie a bypass da linee di riserva, le aree del “fuori servizio” saranno circoscritte per quanto possibile a gruppi ristretti di utenze nelle frazioni suddette e aree limitrofe.

Pubblicità

Eventuali interventi integrativi di questo tipo in altre zone del territorio comunale potranno svolgersi nel mese di marzo. I clienti sono informati anche con affissioni, con il dettaglio dei civici coinvolti, nelle zone interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.