Mattarella conferisce il Cavalierato della Repubblica all'imprenditore Omero Cerrini

cronaca

Per iniziativa delle istituzioni di categoria, su indicazione della Prefettura di Viterbo, su proposta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sentito il Consiglio dell’Ordine al Merito della Repubblica, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha conferito per decreto presidenziale l’onorificenza di "Cavaliere della Repubblica" all’imprenditore aquesiano Omero Cerrini in considerazione di particolari benemerenze.

L’onorificenza è stata consegnata giovedì 12 dicembre dal Prefetto di Viterbo, Giovanni Bruno, alla presenza del sindaco di Acquapendente, Angelo Ghinassi, e del sindaco di Viterbo, Giovanni Maria Arena, nel corso della cerimonia ufficiale presso la Sala Regia di Palazzo dei Priori. Tra le benemerenze segnalate la particolarità di 74 anni passati nella sua fabbrica assieme agli operai su 81 anni di età.

Classe 1938, Omero Cerrini ha iniziato a lavorare a 6 anni e si è ritirato dall’officina a 80 pur rimanendo amministratore dell’azienda "Cerrini Marmi", tuttora tra le industrie più sviluppate e specializzate del settore lapideo tra la bassa Toscana, l’Umbria e l’Alta Tuscia viterbese.

Pubblicità

Da segnalare anche l’attività di mecenatismo in innumerevoli iniziative a sfondo sociale, sportivo e benefico, in diversi comuni tra cui spiccano le recenti donazioni alla Parrocchia di Acquapendente del monumento completo dedicato alla Madonna del Fiore e della base del monumento a Padre Pio, nonché l’eccezionale cippo scolpito a mano, all’Associazione Avis-Aido di Acquapendente, quale esempio unico di armonia e magnificenza artistica nella valorizzazione urbanistica.