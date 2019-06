Lavori sulla E45, chiuso lo svincolo di Marsciano-Collepepe in direzione Sud

cronaca

Dureranno circa due mesi i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) che prendono avvio lunedì 10 giugno e interesseranno un ampio tratto della carreggiata nord (direzione Perugia/Cesena) tra Collepepe e Deruta.

Il cantiere comporterà la chiusura dello svincolo di Marsciano/Collepepe in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena nonché la chiusura dell’uscita per Collazzone. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Pantalla. In corrispondenza del cantiere il traffico sarà sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata sud.

L’Anas attiverà contemporaneamente anche un secondo cantiere all’altezza di Deruta che interesserà sempre la carreggiata nord e comporterà la chiusura degli svincoli di Deruta Centro e Deruta Sud, in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Deruta Nord.

Al fine di ridurre al minimo il disagio dell’utenza stradale e, in particolare, degli abitanti delle zone coinvolte, l’Anas provvederà all’istallazione di segnaletica di preavviso e di deviazione, sia lungo la E45 in prossimità degli svincoli che precedono il tratto chiuso, sia lungo la viabilità locale al fine di indirizzare l’utenza all’ingresso più prossimo. Si invitano quindi tutti gli automobilisti a organizzare i propri spostamenti tenendo conto dei momentanei disagi determinati dai lavori e a prestare attenzione alla segnaletica sulla viabilità alternativa.

Per avere informazioni i cittadini possono consultare il servizio clienti “Pronto Anas” telefonando al numero verde 800.841.148.