Arriva Internet veloce, aperto il cantiere per la posa della fibra ottica gestito da Open Fiber

cronaca

Grazie alla collaborazione tra Comune di Manciano, Regione Toscana e Open Fibra è stato aperto il cantiere per la posa della fibra ottica, per far arrivare anche a Manciano la banda larga. In conformità con il Piano nazionale banda larga, la Regione Toscana insieme al Ministero dello Sviluppo Economico sta attuando tipologie di intervento per raggiungere gli obiettivi definiti dalla strategia Europa 2020 e dell’Agenda digitale europea. Nel territorio di Manciano sono 4318mila le unità da cablare, 119 le aziende, 71,4 chilometri di fibra da posare e 25,7 chilometri di infrastruttura esistente. Saranno circa 311 i giorni che verranno impiegati per finire tutto il lavoro.

“Sono soddisfatto – commenta il sindaco di Manciano, Mirco Morini – per l’apertura del cantiere che porterà l’internet veloce anche a Manciano e nelle sue frazioni. Seguiremo passo passo l’andamento dei lavori per la realizzazione di questa importante e fondamentale infrastruttura. Allo stesso tempo, monitoreremo i lavori affinché siano tutelate le attività economiche rispetto ad eventuali disagi, anche in vista del prossimo passaggio del Giro di Italia”.

Pubblicità

Nella foto, insieme al sindaco Mirco Morini, l’assessore ai Lavori Pubblici Valeria Bruni, il responsabile provinciale di Open Fiber Massimiliano Poggioli, il responsabile della Regione Toscana per il progetto fibra Alessandro Billi e il dirigente Fabio Detti dell’ufficio tecnico del Comune di Manciano.