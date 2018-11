Allerta meteo, Comune al lavoro per sopralluoghi e messa in sicurezza

cronaca

Il Centro funzionale di monitoraggio meteo, idrologico, idraulico della Toscana ha comunicato allerta meteo arancione per temporali e rischio idrogeologico idraulico reticolo minore dalle ore 3 di venerdì 2 novembre fino alla mezzanotte. Sono previste precipitazioni per 40-60mm. Sarà comunicata allerta ai cittadini tramite Alert System e il Comune di Manciano invita la popolazione, in caso di criticità, a seguire la pagina istituzionale “Il Comune di Manciano Informa”.

Il sindaco di Manciano Mirco Morini e il consigliere delegato alla Protezione civile, Luca Giorgi spiegano che in queste ore l’amministrazione comunale sta eseguendo sopralluoghi e messe in sicurezza con i Vigili del fuoco, ma vista la mole di lavoro, ci vuole del tempo per raggiungere tutte le criticità. La priorità è stata data ai tetti scoperchiati, a causa della pioggia sono state evidenziate infiltrazioni di acqua in alcune abitazioni. In piazza Garibaldi, inoltre, per motivi di sicurezza è stata chiusa una parte di parcheggio a causa di un’importante fuoriuscita di acqua dal muro sovrastante il parcheggio.

L’assessore ai Lavori pubblici, Valeria Bruni sta valutando insieme agli operai comunali e ai Vigili del fuoco tutte situazioni di criticità per la sicurezza pubblica di aree pubbliche e private. L’amministrazione comunale ricorda che le scuole elementari e medie restano chiuse venerdì 2 e sabato 3 novembre per il ponte dei morti mentre il liceo scientifico e l’Iti saranno aperte come da calendario scolastico.