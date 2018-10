Più di 160 truffe on line in un anno, denunciato un pregiudicato

cronaca

E’ stato scoperto grazie alle indagini della Squadra Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto, l’italiano residente in provincia di Frosinone che in soli 12 mesi aveva già truffato più di 160 persone. Una signora orvietana si è rivolta alla Polizia di Stato dopo che si era resa conto che il telefono che aveva acquistato su Internet, e già pagato, non sarebbe mai arrivato a destinazione ed ha fornito agli investigatori elementi utili per identificare il truffatore.

L’uomo, che aveva costruito un vero e proprio sito Internet, dove pubblicizzava apparecchiature elettroniche e smartphone di tendenza a prezzi molto convenienti, rispetto ai comuni costi di mercato, dopo aver concluso centinaia di transazioni ed incassato diverse migliaia di euro, aveva “omesso” di spedire la merce pagata ed aveva chiuso il sito internet rendendolo inaccessibile.

Dopo un po’ di tempo, calmate le acque, aveva aperto un altro sito, sotto un altro nome, ed aveva continuato a truffare altre persone. Grazie alla minuziosa attività di indagine da parte della Polizia di Stato, l’uomo è stato smascherato e denunciato per truffa aggravata continuata.