Tragedia sull'Autostrada del Sole, condannato a 4 anni anni il camionista

cronaca

E' stato condannato a 4 anni di reclusione, con rito abbreviato, dal gup di Terni, l'autotrasportatore di 48 anni originario della provincia di Taranto ritenuto responsabile della tragedia consumatasi a luglio 2016, sull'Autostrada del Sole in cui morirono una madre e i suoi due figli, diretti in Toscana per un impegno di lavoro. Il processo inizierà giovedì 22 novembre, il giudice intanto ha rinviato a giudizio uno dei testimoni i primi soccorritori dell'incidente, un carrozziere di 41 anni della provincia di Rieti. Nei confronti di quest'ultimo, l'accusa è di favoreggiamento.