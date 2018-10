Allerta meteo, in arrivo forti temporali e vento

cronaca

A seguito dell’allerta meteo di colore giallo, emanata dal Centro funzionale regionale della Toscana per rischio idrogeologico, idraulico reticolo minore, sono previsti temporali forti e vento dalle ore 20 di sabato 27 ottobre fino alle ore 23.59 di domenica 28 ottobre. Il sindaco di Manciano Mirco Morini, il consigliere delegato alla Protezione civile Luca Giorgi e l’assessore ai Lavori pubblici Valeria Bruni comunicano alla cittadinanza di prestare massima attenzione all’evolversi degli eventi calamitosi sul territorio comunale.

Il personale operaio del Comune è stato messo in pronta allerta per la giornata di domenica 28 ottobre e l’autorità comunale monitorerà tutto il territorio e l’evolversi della perturbazione, in collaborazione con il personale volontario del gruppo di Protezione civile della Misericordia di Manciano.

Per quanto riguarda le informazioni inerenti all’apertura o alla chiusura di tutte le scuole per la giornata di lunedì 29 ottobre, il Comune di Manciano informerà la popolazione nella giornata di domenica 28 ottobre, appena il Centro funzionale regionale Toscana emetterà l’aggiornamento del bollettino meteo di criticità per la giornata di lunedì.

L’amministrazione comunale di Manciano invita i cittadini a seguire i costanti aggiornamenti sulla pagina Facebook istituzionale “Il Comune di Manciano Informa”, aggiornamenti che riguarderanno eventuali situazioni di criticità della viabilità comunale e informazioni sulle scuole.