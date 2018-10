La Provincia trasferisce quattro strade all'Anas, ecco quali

cronaca

Sono quattro le arterie stradali che la Provincia di Terni ha recentemente trasferito all’Anas per la loro gestione, togliendole così dal novero della rete stradale di propria competenza. Si tratta della SS 209 Valnerina, della SS 418 Spoletina, della SS 71 Umbro-Casentinese e della SS 74 Maremmana.

La comunicazione formale è stata inviata lunedì 15 ottobre dall’amministrazione provinciale a tutti i Comuni interessati (Arrone, Montefranco, Ferentillo, Acquasparta, Orvieto, Porano, Castel Giorgio, Ficulle, Fabro e Monteleone d’Orvieto) e agli altri enti, istituzioni e forze dell’ordine coinvolti nel procedimento.

“E’ una decisione strategica importante che può portare vantaggi al traffico civile e commerciale e, per alcune zone, anche ai movimenti turistici”, commenta il presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi.

Pubblicità

“Nonostante le note difficoltà finanziarie - aggiunge - , la Provincia lascia ad Anas, per quanto di propria competenza, strade in ordine e in buone condizioni, come dallo stessa Anas confermato. Siamo certi che il nuovo gestore, avendo condizioni economico-finanziarie migliori rispetto al nostro ente, potrà garantire ed accrescere gli attuali standard di qualità a vantaggio di tutti coloro che usano le strade del territorio provinciale sia per motivi civili che commerciali”.