Salvaguardare il programma Ica che rende il penitenziario di Orvieto un esempio in Italia

cronaca

Sarebbe potuto essere un episodio di cronaca relegato alle pagine dell’edizione di una testata provinciale, ma dal dibattito sorto ha assunto un’utile riflessione sul delicatissimo concetto dell’erogazione della pena carceraria e del ruolo che la civiltà e la Costituzione affida a un istituto penitenziario. Il fatto accaduto in un ristorante del centro di Orvieto, dove un detenuto si è addormentato su un tavolo al termine di una giornata di lavoro, mezz’ora dopo le 22 a cui si sarebbe dovuto attenere per il rientro in cella, stimola in realtà importanti considerazioni da parte di chi non si sottrae al compito di essere componente attivo della società.

La preoccupazione che deve emergere e che questo episodio non debba nuocere all’originale modello penitenziario in vigore a Orvieto perché sarebbe una sconfitta per il buonsenso, per la civiltà giuridica intesa come limite del potere e per la città. Già nel recente passato si era in tal senso manifestato un timore di fronte alla decisione della dirigenza carceraria di eliminare la presenza di maestri d’arte nell’indirizzo del lavoro dei detenuti. La giustificazione di un approccio autoritario per la limitazione dell’impiego esterno risulterebbe fatale per l’azione del Programma ICA (Istituto di Custodia Attenuata). Ecco perché è necessaria l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica, ma ci troviamo di fronte un altro pericolo: l’indifferenza. Larghi strati dell’opinione pubblica si mostrano disinteressati al problema carcerario, come se non appartenesse all’evoluzione della comunità. Per questo appare risibile l’affermazione del sindacato della polizia penitenziaria secondo cui l’episodio avrebbe lasciato sgomenti gli orvietani.

Per definire il diffuso agnosticismo che ci sta paralizzando, è stato formulato un efficace acronimo inglese, nimby che vuol dire “non nel mio cortile”, ovvero me ne frego di tutto ciò che non mi riguarda direttamente. E “nel mio cortile”, per la moltitudine, non c’è il carcere. Un egoistico disinteresse che finisce per assumere la forma mentale di contestazione contro ogni novità che il mondo globalizzato propone al “cortile”. Una sorta di sindrome del “no” che si esprime con il no Expo, no Tav, no trivellazioni, no gasdotti, no euro, no vaccini, no nucleare, no discariche.

Pubblicità

E’ così che ha preso corpo il relativismo culturale e con esso quello morale per il quale i giudizi di valori, le regole di condotta adottate da un gruppo sociale o da individui sono legati ai loro specifici bisogni e non hanno quindi alcun fondamento di assolutezza valida per ognuno.

La delicatissima e complessa questione legata alla gestione della pena carceraria e del rapporto con la comunità esterna deve vedersela con questo problematico fenomeno generale che pone barriere ai già diffusi limiti mostrati da sempre dall’azione dell’amministrazione penitenziaria, per l’incapacità di eliminare la rozza tendenza d’interpretare i regolamenti con sterile spirito burocratico. Puntare il dito contro questa tendenza ce lo consente il dettato costituzionale, dal momento che il terzo comma dell’articolo 27 stabilisce la finalità rieducativa della pena poiché non può essere una vendetta, né una costrizione traumatica nel tentativo irrazionale e improbabile di far sorgere lo scrupolo a non commettere reati. Il problema, generalmente irrisolto, è stato avvertito in passato tanto che ha portato al varo della riforma del 1975 che si proponeva di recuperare questo principio costituzionale quasi dimenticato. I risultati sono stati, a dir poco, timidi. In quanti istituti di pena è stato accolto? Ad Orvieto sì, ed è motivo di soddisfazione, ma anche di responsabile impegno per tenere vivo e, se è possibile esaltare, ciò che prevede il Programma ICA: la fine della ghettizzazione e del regime di severe ed esemplari punizioni, spesso responsabili dell’acuirsi della predisposizione a delinquere perché dilata il contrasto inconscio o caratteriale nei confronti della convivenza civile.

Non sono molti infatti gli istituti di pena con regime “aperto” come quello di Orvieto che permettono ai detenuti di svolgere un lavoro esterno integrato nella comunità. L’importanza dell’occasione è stata pienamente valutata dal Comune che ha promosso la sottoscrizione di una convenzione, assieme alla Casa di Reclusione e all’Ufficio Esecuzione Penale di Spoleto, per istituzionalizzare l’azione e la vita dell’ICA. La soddisfazione del Ministero della Giustizia è stata espressa in un documento nel quale si riconosce che “L’esperienza della custodia attenuata di Orvieto intende raggiungere l’obiettivo di iniziare dalla detenzione un percorso di recupero che riconduca l’autore di reato al contesto sociale, offrendogli l’opportunità di maturare e intraprendere una scelta di cambiamento attraverso concrete attività di lavoro, studio e formazione”.

Se il concetto del lavoro divenisse regola generale, i 50 mila detenuti potrebbero divenire una risorsa economica per il Paese e non un peso finanziario. Senza eccessive illusioni, basterebbe che ogni comune utilizzasse qualche decina di detenuti dei 193 istituti di pena per iniziative socialmente utili e si avrebbero prospettive di grande rilievo. All’estero spesso questo accade. Chi va a Princeton non trova una foglia per terra, neppure in autunno, perché sono i detenuti a pulire viali e parchi. Se lo facessero anche a Roma!

L’occasione dello sfortunato episodio del detenuto, reo di non essere stato capace di difendersi da un colpo di sonno, impone la riflessione sul valore umano e civile dell’adozione del Programma ICA e della sua difesa. Questo regime carcerario si è mostrato fondamentale per il futuro dell’individuo giudicato dalla legge che l’ha punito, ma nel contempo agisce per cancellare gli impulsi che l’hanno spinto a delinquere, sorti spesso in una realtà di degrado educativo e di convivenza in cui non hanno trovato posto principi capaci di creare le basi su cui nasce e si sviluppa la formazione responsabile di cittadino.

La legge, espressione delle legalità e quindi della più alta definizione di civiltà, deve per questo dispensare giustizia e non inumana ritorsione, utilizzando violenze morali e strumenti legati alla sfera del crimine. Perché allora non ricordare le parole di Cesare Beccaria: “La morte dell’animo è perfino più dolorosa di quella della carne”. A dargli ragione sono i cento morti suicidi che si contano ogni anno nelle carceri italiane.

E’ bene sottolineare un altro aspetto del problema che coinvolge l’intera comunità. Il recupero del detenuto non è solo una straordinaria vittoria morale, ma riguarda l’interesse dell’intera società perché, scontata la pena, lo accoglie con il beneficio di inserirlo nel tessuto produttivo. E’ a questo fine che s’inserisce il programma di apprendimento di un mestiere qualificato e remunerativo. Ma per essere qualificato ha bisogno di maestri a loro volta qualificati, altrimenti tutto diventerebbe arbitrario e superfluo. Rimandando il pensiero alla riforma del 1975 sarebbe auspicabile che il programma di recupero attuato a Orvieto fosse integrato da un programma culturale-formativo capace di rimuovere le macerie psicologiche e culturali dell’ambiente in cui il detenuto è spesso vissuto.

A margine di quanto osservato, non deve apparire retorico soffermarsi su una riflessione che riguarda l’ambiente storico e culturale in cui la Casa di Reclusione è inserita. L’originalità degli sforzi fin qui compiuti onorano lo spirito del documento approvato dalla Conferenza generale dell’UNESCO nel novembre 1972, e sottoscritto da ben 157 Stati membri, a favore di ciò che rappresenta Orvieto di fronte alla storia. Gli obiettivi dell’Organismo mondiale sono quelli di proteggere il patrimonio di grandi civiltà e culture, che sottolinei l’evoluzione della storia dell’uomo e ne segnali i grandi valori. L’altissimo privilegio dell’alto riconoscimento impone quindi che la città sappia essere degna degli attributi che l’UNESCO ha additato come valori assoluti. Ebbene, battersi perché l’ICA possa essere sempre più valorizzata vuol dire operare al fine che questi principi vengano conservati e tutelati per il bene di cittadini che si trovano, al di là delle loro colpe, in gravi difficoltà e per il futuro della stessa città di Orvieto.