Incidente mortale sull'A1. Problemi alla viabilità ordinaria

Sulla Autostrada del Sole, tra Orvieto e Fabro, in direzione Nord, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente verificatosi intorno alle 7.30 di mercoledì 29 maggio all'altezza del chilometro 432 che ha visto coinvolti un camion ed un'auto. Secondo quanto riferito da Autostrade per l'Italia il camion si è ribalto ed è andato in fiamme, occupando parte della carreggiata Sud dove il traffico scorre solo in emergenza e si è registrato un chilometro di coda. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con due chilometri di coda.

E' stata inoltre chiusa l'entrata di Orte in direzione nord. “Chi è diretto a Firenze – spiegano da Autostrade per l'Italia – deve uscire ad Orvieto ed è possibile rientrare in autostrada a Fabro dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire ad Orte da dove ci si può immettere sulla E45 in direzione Perugia, quindi seguire il raccordo Bettolle-Siena con rientro in A1 all'altezza di Valdichiana. Sono in corso le operazioni per l'installazione di uno scambio di carreggiata e la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda”.

Sul luogo dell'incidente sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, oltre al personale della Direzione Quinto Tronco di Fiano Romano. Dalle prime notizie sembra ci siano due persone decedute. Secondo quanto riferito dalla Polizia Municipale per le prime ore della mattinata si registreranno problemi alla viabilità interna. Tutto il traffico si sta riversando, infatti, su Via Angelo Costanzi, sulla rotatoria di Orvieto Scalo, in direzione di Ciconia e La Svolta.

