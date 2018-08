La Polizia di Stato mette in guardia i cittadini contro truffe e raggiri

cronaca

A seguito di segnalazioni, provenienti da più parti d’Italia, si invita a prestare attenzione al fenomeno delle truffe ai danni di persone anziane sole in casa. Si è avuto infatti modo di appurare che criminali senza scrupoli tentano in ogni modo di raggirare ignari cittadini, non solo spacciandosi per operai della rete dell’energia elettrica o del gas, ma addirittura come appartenenti alle Forze dell’Ordine.

Si rinnova pertanto l’invito a tenere a mente alcuni piccoli accorgimenti che potrebbero aiutare a rivelare il comportamento, quasi sempre ripetitivo, di queste persone:

- non aprite la porta di casa se siete soli, diffidate degli sconosciuti;

- non fatevi ingannare se conoscono il vostro nome o quello dei vostri figli, magari l’hanno letto sul campanello del citofono o vi hanno sentito parlare mentre vi tenevano d’occhio;

- sono sempre gentili, ma anche molto insistenti, soprattutto al telefono, quando parlano di continuo per confondervi e per non farvi chiamare aiuto;

- il truffatore in genere veste in maniera elegante, a volte indossa divise (false) o esibisce tesserini (contraffatti);

- non consegnate mai a nessuno denaro o gioielli, la Forze dell’Ordine non chiedono mai denaro per liberare un fermato;

- aggiungete tra i numeri preferiti della vostra rubrica telefonica del cellulare il 113 e il 112, così da chiamare subito le Forze dell’Ordine se vi sentite in pericolo;

- non abbiate timore a chiedere aiuto, non c’è niente di cui vergognarsi, sono i truffatori a doversi vergognare, criminali senza scrupoli che fanno leva sui sentimenti delle vittime per acquisire illegalmente i loro averi.