Inaugurato il Monumento agli Aviatori. Frecce Tricolori pronte al decollo

Come annunciato, sabato 4 agosto alla presenza delle massime autorità cittadine e militari si è aperto ufficialmente "Air Show Lago di Bolsena". La giornata è iniziata sul lungolago, con l'inaugurazione del monumento dedicato ai quattro aviatori montefiasconesi prematuramente scomparsi: il colonnello Paolo Scoponi (designato a diventare comandante delle Frecce Tricolori) pilota militare e collaudatore sperimentatore, in servizio proprio nel gruppo di Addestramento Acrobatico dell’aeronautica militare, deceduto nel 1988 durante un normale volo di addestramento a Rivolto (Ud), il capitano Piero Giraldo, navigatore militare dell’Aeronautica, morto cinque anni dopo in un incidente di volo con un Tornado a Garessio (CN), Gino Bartoli pilota appartenente alla regia aeronautica e poi all’aeronautica militare, deceduto a Roma nel 1954 per una malattia contratta in guerra e Paolo Lozzi, in forza all’Aves e deceduto in un incidente di volo a Tuscania il 23 gennaio 2014.

Il sindaco di Montefiascone Massimo Paolini, il prefetto Giovanni Bruno e il generale dell'aereonautica militare Giorgio Baldacci in rappresentanza del Capo di stato maggiore hanno proceduto a deporre una corona in onore ai caduti. Accompagnati dalle parole di monsignor Fabene: “Con il loro entusiasmo giovanile, il loro impegno e la loro professionalità, ma soprattutto con il dono della vita hanno contribuito al bene comune e servito la Patria.

Siano di esempio a tanti giovani per la disciplina e l'amore con cui hanno svolto il loro servizio”. E' stata poi la volta delle tanto attese acrobazie aeree, l'Aves si è esibita con un CH- 47 F anche chiamato Chinookin che ha fatto la sua dimostrazione in modalità antincendio boschivo, con un serbatoio cilindrico che permette di trasportare 5000 litri di acqua prelevati dal mare e rilasciati poi nelle zone interessate. Subito dopo è toccato al Corby Starlet pilotato da Giuliano Ignoto, con il suo velivolo “autocostruito” che da qualche anno ha coronato il sogno di partecipare all'Air Show con le sue piroette aeree.

E ancora, Blu Circe, Elitaliana, e il tre volte campione italiano di acrobazia aerea Simone Crisarà, con un Extra 300 S, unico esemplare in Italia, velivolo dalle caratteristiche estreme che ha dato vita a numerose configurazioni , dando l'effetto, grazie alla forza giroscopica dell'elica, che l'aereoplano smettesse di volare e rimanesse preda di forze incontrollabili. Per finire sono arrivate loro, l'orgoglio nazionale, le Frecce Tricolori, il 313° Gruppo di addestramento acrobatico dell'Aeronautica militare, che con i loro nove MB-339, più un solista hanno dato vita ad uno spettacolo mozzaziato tra “Alone” e “incroci del cuore”, per concludere con il tricolore più lungo del mondo sulle note di Pavarotti.

Per domenica 5 agosto si prevede una grande affluenza di pubblico, non sarà possibile accedere con alcun mezzo lungo tutto il tratto del lungolago da Montefiascone a Marta. Dai parcheggi sarà disponibile un servizio navetta gratuito fino all’area dello spettacolo. L'organizzazione consiglia di usufruire delle seguenti zone parcheggio:

Parcheggio N.2 S.P. Verentana Loc. Fondaccio (Adiacente Caseificio Di Biagio Formaggi)

Parcheggio N.3 Strada delle Madonne – Marta (VT)

Per tutte le informazioni è disponibile il sito www.airshowlagobolsena.it