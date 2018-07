Temperature in costante aumento, prorogata l'allerta fino a mercoledì 1° agosto

cronaca

Secondo le comunicazioni del Sistema Informativo dell’Aeronautica Militare si rinnova la possibilità di eventuali ondate di calore. Permangono, infatti, temperature elevate nella giornata di lunedì 30 luglio che si protrarranno fino all'intera giornata di mercoledì 1° agosto quando le temperature percepite raggiungeranno i 36°.

Attraverso l’Ufficio della Cittadinanza, i Comuni della Zona Sociale n. 12 invitano tutti i cittadini, in particolar modo coloro che sono affetti da patologie a rischio, a prendere contatto diretto con il proprio medico curante, al fine di ricevere indicazioni sui comportamenti da tenere e sulle misure da prendere in caso di malessere.

Rinnovano inoltre l’invito, a tutti coloro che lo vorranno, a recarsi presso le strutture dell’ambito adibite all’accoglienza e dotate di condizionatori d’aria. Di seguito l’elenco delle strutture:

Comune di Orvieto

- Centro Anziani e Pensionati Ciconia: via degli Aceri 25 - 0763/390046

- Centro Anziani Orvieto: via Pecorelli, 15 – 0763/343270

- Centro Anziani Orvieto Scalo: via Monte Nibbio – 0763/306284

- Centro Anziani Canale: Piazza Sirio, 1 – 0763/29330

- Centro Anziani Sferracavallo: Via Tevere, 36 – 0763/342397

Comune di Porano

- Centro Sociale Anziani: C.so Vittorio Emanuele, 15 – 0763/374104

Comune di Castel Giorgio

- Centro Sociale Anziani: Via Marconi 11 – 0763/627910

Comune di Castel Viscardo

- Centro Anziani: Località Prato - 0763360046

Comune di Baschi

- Centro Sociale Anziani: Via dell’Annunziata, 2 – 0744/957679

Comune di Ficulle

- Centro Sociale Anziani: Piazza Cola di Rienzo, 20 – 0763/886311

Comune di Fabro

- Casa di Quartiere “La meglio gioventù” Diurno per anziani Via Ferruccio Parri, 6 tel. 3388921697- 3291757355

Si invitano i soggetti a rischio ad usufruire delle suddette strutture soprattutto nelle ore più calde della giornata.