Sequestro di surgelati per la Polstrada. Al macero, anziché nei supermercati

Era destinata ai supermercati della zona, la merce surgelata intercettata nella mattinata di martedì 13 marzo nei pressi del casello autostradale, lungo la carreggiata Nord dagli agenti della Sottosezione di Orvieto della Polizia Stradale diretta dal sostituto commissario Stefano Spagnoli. Gli alimenti, in prevalenza carne e pesce, erano trasportati a bordo di un autoarticolato partito da un magazzino di stoccaggio nel basso Lazio in condizioni tutt'altro che ottimali.

Dai controlli sono presto emerse una serie di irregolarità, dal motore del frigorifero che trasportava gli alimenti ad una temperatura di +3° anziché –18° come previsto dalla normativa, fino al container interno impiegato che ormai dal 2006 risultava non più idoneo alla conservazione e al trasporto di alimenti. A seguito dell'intervento del personale medico sanitario dell'Asl Umbria 2, parte della merce surgelata per un valore complessivo di circa 20.000 euro è stata destinata, quindi, al macero.

Il mezzo, invece, è finito sotto sequestro. Diverse, le contravvenzioni elevate per un importo complessivo di 5000 euro a carico del conducente del mezzo, un uomo di 45 anni, e del titolare della ditta di distribuzione. Solo un paio di mesi fa, sempre a seguito dei controlli della Polizia Stradale finalizzati a verificare la corretta conservazione e l'igiene nel trasporto degli alimenti da parte, era stata disposta la distruzione di un quantitativo di carne per una serie di violazioni.