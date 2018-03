Lavori sulla Strada della Stazione, scatta il senso unico alternato

cronaca

Per lavori sulla SR 71 Umbro Casentinese la Provincia di Terni ha istituito un senso unico alternato regolato da semaforo per tutte le 24 ore. Il provvedimento, che ne modifica uno precedente, estende a tutta la giornata il traffico alternato per consentire lo svolgimento sicuro delle lavorazioni in corso da parte della ditta incaricata. L’ordinanza di Palazzo Bazzani interesserà tratti di strada dal chilometro 37+000 al chilometro 38+100 nel comune di Orvieto fino a giovedì 25 aprile.