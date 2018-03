Controlli interforze su tutto il territorio. E dallo zaino spunta marijuana

cronaca

Giornata di controlli straordinari su tutto il territorio, quella di lunedì 12 marzo, finalizzata a predisporre misure idonee, volte a garantire maggiori livelli di sicurezza nelle zone ritenute più a rischio e individuate come tali anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, con particolare riguardo allo spaccio di droga ed ai furti in appartamento.

Nei servizi interforze, disposti dal questore di Terni Antonino Messineo, e diretti dal dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto Antonello Calderini, sono stati impiegati circa 30 operatori delle varie Forze di Polizia. Oltre a quelle dello stesso Commissariato, anche in borghese, hanno operato pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, della Compagnia Carabinieri, della Tenenza della Guardia di Finanza, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Municipale e una unità cinofila della Polizia di Frontiera di Roma – Fiumicino.

Nel corso delle varie perlustrazioni, Jamil - questo il nome del cane antidroga, condotto egregiamente dal padrone poliziotto - ha fiutato la presenza di circa 4 grammi di marijuana all'interno dello zaino di un ragazzo di 18 anni non ancora compiuti, ed indosso a una sua coetanea, in attesa dell'arrivo della funicolare ad Orvieto Scalo. I due giovani sono stati segnalati come assuntori al prefetto di Terni Paolo De Biagi.

Numerosi, inoltre, i posti di controllo "a tenaglia", nei locali pubblici, nella sale da gioco, ai giardini pubblici e nei sotterranei dei centri commerciali posti in essere dalle pattuglie. Grazie al "Sistema Mercurio" - considerato un vero e proprio "Grande Fratello" tecnologico mobile - delle vetture del Reparto Prevenzione Crimine sono state passate al setaccio oltre 600 targhe in movimento. Per un'auto risultata priva di assicurazione, è scattato il sequestro amministrativo. In tutto, sono state controllate circa 80 persone e oltre 40 veicoli.