"Col trattore in Complanare", in 140 a Ciconia per la benedizione dei mezzi agricoli

cronaca

Hanno risposto in tanti, anche quest'anno, alla benedizione di trattori e mezzi agricoli che, come annunciato, per il terzo anno consecutivo si è svolta domenica 21 gennaio nel piazzale antistante la Chiesa di Maria Santissima Madre della Chiesa di Ciconia, baciato dal sole.

Una tradizione semplice, che pure continua a crescere in termini di partecipazione popolare. Dopo una colazione insieme, al volante del rispettivo trattore, i partecipanti hanno fatto un breve giro percorrendo le vie del quartiere ai piedi della Rupe, compreso il tratto della Complanare che collega la SS 205 Amerina e la SS71 Umbro Casentinese, per poi recarsi alla messa.

Nel corso della cerimonia, gli agricoltori hanno offerto alla parrocchia due cesti di prodotti agricoli frutto del proprio lavoro e al termine è seguita la benedizione, collettiva e singola, dei mezzi impartita da don Augusto Passeri come "impegno per tutti".

A seguire, il pranzo pensato come momento conviviale e occasione di socializzazione scandito da una sottoscrizione a premi e una serie di giochi popolari, dal tiro alla fune a ruba-bandiera.

Soddisfatti per l'ottima risposta e l'esito complessivo della giornata, alla quale hanno risposto 140 agricoltori - 93, i trattori presenti - il gruppo di giovani organizzatori tra cui Francesco Paoletti, Mirko Schiavo e ancora Leonardo Belcapo, Mattia Chioccia, Michele Mocetti, Paolo Trifici, Giacomo Brizi, Andrea Graziani, Gianluca Graziani e Mattia Bellini. L'appuntamento, neanche a dirlo, è al prossimo anno.