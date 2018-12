"Linea Verde" scova eccellenze e primizie nella cornice dei Monti Cimini

ambiente

di Davide Pompei

In estate, l'Umbria. In inverno, il Lazio. In onda da oltre mezzo secolo sulla rete ammiraglia di Mamma Rai nell'orario che funge da antipasto ai pranzi in famiglia, "Linea Verde" è una delle più popolari trasmissioni che si propongono di affrontare i temi del mondo agricolo ed enogastronomico illustrando prodotti, sapori e tradizioni della penisola italiana, mai avara nell'apparecchiare tavolate imbandite di primizie ed eccellenze, illustrandone il processo produttivo e, sempre di più, svelandone luoghi e paesaggi in cui nascono.

Il cast della nuova edizione arruola Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro per la puntata del sabato, Daniela Ferolla, Federico Quaranta e Peppone Calabrese per quella della domenica. Punti fermi, l'orario di inizio – alle 12.20 – e l'emittente – Raiuno. Sarà così anche domenica 9 dicembre quando il viaggio televisivo di "Linea Verde" farà tappa in provincia di Viterbo, nel territorio intorno al Lago di Vico, nella cornice dei Monti Cimini facenti parte dell'Antiappennino laziale.

I conduttori promettono di portare per mano i telespettatori lungo un itinerario ricco di fascino, con partenza e arrivo a Sutri, antichissima città di confine fra Etruschi e Romani, compiendo un vero e proprio giro intorno all'antico lago di origine vulcanica. Partendo dalla splendida zona archeologica, caratterizzata dall’anfiteatro romano e dalla necropoli, il percorso prevede poi una sosta a Vetralla per la raccolta delle olive e la preparazione dell’olio nuovo.

Ne seguirà un'altra sulle sponde del lago per conoscerne caratteristiche geografiche ed ambientali ed aprire una finestra sull’antica coltura della canapa a Canepina. In mezzo a tanta natura, non mancherà una visita a Palazzo Farnese, il gioiello tardo-cinquecentesco ricco di simbolismi, legato ad una delle famiglie più importanti del Rinascimento, che giganteggia su Caprarola prima di fare ritorno a Sutri, già pronta per le feste natalizie con il suo storico Presepe Vivente.

La puntata realizzata dal regista Luciano Sabatini, dalla collaboratrice ai testi Chiara Cassarà e dagli autori Giuseppe Bosin e Paola Pucciatti guarderà al passato per raccontare la storia della rete idrica pensata fin dai tempi dei Romani per dare impulso all’economia, ma anche a un futuro che è gia presente attraverso vere innovazioni in campo agricolo: pascoli razionali strappati alla monocoltura della nocciola, un progetto di allevamento di chiocciole e le abitudini degli ultimi pastori rimasti in riva al lago.