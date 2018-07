Castel Cellesi rispetta l'ambiente. "Qui, la prima festa plastic free della Tuscia"

ambiente

di Davide Pompei

A dispetto del nome, non possiede alcun castello. "È la disposizione stessa delle case (dalle facciate colorate), conchiusa in se stessa originariamente, a motivarlo". Di dimensioni decisamente contenute, esercita tuttavia il suo fascino soprattutto sugli stranieri che, provenienti dal Nord Europa, ne hanno fatto la loro residenza, non solo estiva. Merito della posizione – punto d'incontro tra Lazio, Umbria e Toscana – Castel Cellesi – e del territorio a bassa antropizzazione che lo circonda.

Tra vallate e ruscelli, nel borgo alle porte di Bagnoregio è in cantiere la "prima festa plastic-free della Tuscia", partendo da una ricorrenza tradizionale come quella di Maria Santissima Assunta in Cielo. Momento di convivialità ma anche pretesto per iniziare a ridurre l'utilizzo di materiale plastico, proprio a partire dalle feste di piazza realizzate con il patrocinio del Comune. Quest'ultimo, intanto, si dice al lavoro sullo sviluppo di una strategia e di un pacchetto di azioni.

Riguardano non solo un gioiello turistico come Civita di Bagnoregio, ma l'intero territorio. Paese e frazioni, compresi. "Piatti, bicchieri e posate – annuncia il primo cittadino Francesco Bigiotti – saranno tutti in materiale biodegradabile, così da rendere questi tre giorni di festa anche occasione per lanciare un messaggio forte sull'importanza del rispetto e della tutela dell'ambiente. La plastica è uno dei peggiori nemici del nostro ecosistema".

"Il nostro splendido borgo – aggiunge Giorgio Melani, presidente del Comitato Festeggiamenti di Castel Cellesi – è sempre stato particolarmente accogliente e con piacere ed entusiasmo accogliamo l'idea di essere protagonisti di un cambiamento di prospettiva e di un messaggio importante come il non utilizzo della plastica, in chiave di rispetto della natura e tutela del territorio". Una soddisfazione condivisa anche da James Graham.

"A Plastic Planet – sottolinea l'artista inglese, tra i promotori del cammino iniziato per rendere Civita un borgo libero dalla plastica – sta lavorando con le comunità locali italiane per eliminare l'uso della plastica. Siamo tutti responsabili di questo problema e tutti possiamo contribuire a risolvere come individui e come gruppi. Il Comune ha dimostrato un impegno ecologico e una leadership che vorremmo condividere con altre comunità del Lazio e di tutta Italia".

Quanto ai festeggiamenti si inizia martedì 14 agosto alle 18 con la messa. Alle 20 cena in piazza a base di pizza e alle 21.30 l'immancabile karaoke. Sveglia "col botto" e campane a festa alle 6 di mercoledì 15 agosto per annunciare alle 11 la messa di Ferragosto e alle 18 la processione per le vie del paese. Si prosegue alle 20 con l'estrazione della tombola.

La pizza in piazza delle 21 è seguita dallo spettacolo musicale Rob Band Trio. I festeggiamenti si concludono giovedì 16 agosto. In programma, oltre alla messa pomeridiana, alle 20 la cena con menù assortito. Band tra la gente Fantomatic Orchestra e a mezzanotte, il grandioso spettacolo pirotecnico della Ditta "Cignelli".