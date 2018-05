"Il Cielo del Lazio". Astronomia, scienza e natura per la Settimana Europea dei Parchi

ambiente

di Davide Pompei

Da venerdì 18 a domenica 27 maggio. Tanto durerà la Settimana Europea dei Parchi 2018 promettendo una vera e propria immersione nella scienza e nella natura delle aree verdi del Belpaese. Aderisce convintamente anche quest'anno la Regione Lazio con una manciata di attività legate a percorsi in natura che vanno sotto il suggestivo appellativo di "Il Cielo del Lazio" e invitano all'osservazione del cielo notturno in tutte le sue sfumature, utilizzando anche diversi osservatori astronomici (professionali e non) che si trovano nelle Aree Protette del Lazio e in particolare nei Parchi di RomaNatura, nel Parco dei Castelli Romani e nel Parco dell’Appia Antica.

Ma anche il più vicino Osservatorio Astronomico Monte Rufeno di Acquapendente che, grazie all'Associazione "Nuova Pegasus", domenica 20 maggio a partire dalle 19.30 ospiterà una serata astronomica dedicata alla Via Lattea. "Per un pugno di stelle. Un omaggio alla nostra galassia" è il titolo dell'iniziativa che inizierà con l'osservazione del Sole al telescopio. Seguirà un viaggio nel Sistema Solare in scala con la presentazione in Sala Multimediale, quindi la lezione al planetario ed, infine, osservazioni notturne al telescopio ed al microscopio. È consigliato dotarsi di scarpe comode, acqua da bere, cena al sacco e torcia elettrica per il rientro in notturna. È importante la massima puntualità ed effettuare prima la prenotazione via mail all'indirizzo nuovapegasus@hotmail.it.

Nel bicentenario della nascita di Padre Angelo Secchi, fondatore dell'astrofisica moderna, l'osservazione dei pianeti, ma anche l'ascolto dei rapaci notturni e conferenze sulle onde gravitazionali, la partecipazione a laboratori didattici sui meteoriti, e ancora la registrazione di ultrasuoni emessi dai pipistrelli al tramonto, la scoperta degli ultimi modelli delle attrezzature astronomiche presentati dai principali operatori del settore, l'effettuazione di esperimenti di fisica, la visita a mostre su biodiversità e citizen science, la partecipazione alla raccolta di dati su specie rare insieme ai ricercatori e la presa di coscienza sui temi come l’inquinamento luminoso saranno atti concreti.

Decine, in tutta la regione, le attività in programma per onorare l'iniziativa nata per celebrare il giorno in cui venne istituito in Svezia il primo parco europeo, il 24 maggio 1909 e, al livello nazionale, diffondere la conoscenza della rete di aree protette laziali di grande pregio paesaggistico e di alto valore ambientale, "importantissime nella conservazione e nel riequilibrio della biodiversità, rendendole protagoniste, insieme ai cittadini, di una esperienza indimenticabile". Scopo dichiarato, "favorire la partecipazione del pubblico, che troverà la possibilità di passare una giornata attiva nella quale approfondire la conoscenza del territorio dei vari parchi, della loro flora e fauna e del cielo notturno da tutti i punti di vista".

Per ulteriori informazioni:

www.parchilazio.it