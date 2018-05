Aumentano le "Bandiere Blu", è qui il mare più bello d'Italia

ambiente

di Davide Pompei

Geograficamente orfana di acque che ne bagnino e delimitino i confini, all'asciutta Umbria non resta che scorrere l'elenco delle "Bandiere Blu" appena assegnate in cerca di quelle migliori della penisola. Prevalentemente salate, ma anche dolci. A conferire al Belpaese, nel corso della cerimonia tenutasi lunedì 7 maggio al CNR di Roma la Foundation for Environmental Education, organizzazione internazionale non governativa e non-profit con sede in Danimarca attiva dal 1981.

Dopo le "Bandiere Verdi" dei pediatri che certificano le spiagge a misura di bambino, sale così anche il numero dei vessilli che riconoscono la qualità ambientale delle località rivierasche. Un marchio, riconosciuto in tutto il mondo sia dai turisti che dagli operatori turistici come un valido eco-label relativamente al turismo sostenibile in località turistiche marine e lacustri, assegnato secondo criteri che vengono periodicamente aggiornati, come stimolo a un rinnovato impegno.

Sono, dunque, 368 le "Bandiere Blu" che nel 2018 sventoleranno in 175 Comuni italiani e 70 approdi turistici, pari circa al 10% delle spiagge premiate a livello mondiale. Faro nel Mar Tirreno, stabile con 27 località, la Liguria. Segue a ruota con 19 – tra cui 4 coste della più vicina Maremma – la Toscana. Tre nuovi ingressi sono sufficienti alla Campania a raggiungere quota 18. Quarto gradino per le Marche, dove scende a 16 il numero delle bandiere. Tre le new-entry in Puglia, due in Sardegna e Calabria, una per l'Abruzzo grazie al Lago di Scanno.

Si confermano 8 le bandiere per Veneto e Lazio. Sale a 7 la vivace Emilia Romagna, scende a 6 l'assolata Sicilia. Cresce con due nuovi ingressi la Basilicata, resta stabile il Friuli-Venezia Giulia che conferma le due Bandiere Blu già conquistate nel 2017. Una bandiera in meno rispetto all'anno precedente, infine, per il Molise. A stabilire l'eccellenza, sul fronte della qualità delle acque, le analisi effettuate negli ultimi anni dall’Arpa, nell’ambito del programma nazionale di monitoraggio ministeriale ma anche altri 31 criteri di sostenibilità, differenziata compresa.

Contano, infatti, anche il numero di piste ciclabili, le aree pedonali, le zone verdi della località, la presenza di strutture per disabili, i servizi sulla spiaggia compresa la presenza di personale di soccorso, le informazioni turistiche, le strutture alberghiere e la segnaletica aggiornata.

Qui, l'elenco dettagliato delle Spiagge Bandiere Blu 2018 e quello degli Approdi Turistici Bandiere Blu 2018.